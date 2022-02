Facebook a sostegno dell’Ucraina: cambia tutto nelle impostazioni (Di sabato 26 febbraio 2022) Facebook ha deciso di schierarsi apertamente a sostegno dell’Ucraina ed ha cambiato tutto per ciò che concerne le impostazioni. In questi ultimi giorni, le notizie in tutto il mondo sono focalizzate su quello che sta accadendo tra Russia ed Ucraina. La guerra cominciata da Putin avrà sicuramente delle ripercussioni economiche per tutti. Ancora non è chiaro se il conflitto potrà risolversi nel giro di poco oppure, per forza di cose, si estenderà anche ad altri Paesi. Una scherma di accesso a Facebook da desktop (via pixabay)In Ucraina i soldati stanno combattendo e prestando la loro vita per la causa della loro nazione. Intanto, in Europa e negli Stati Uniti si sta cercando il modo di provare a tagliare quanto più possibile le risorse ... Leggi su vesuvius (Di sabato 26 febbraio 2022)ha deciso di schierarsi apertamente aed hatoper ciò che concerne le. In questi ultimi giorni, le notizie inil mondo sono focalizzate su quello che sta accadendo tra Russia ed Ucraina. La guerra cominciata da Putin avrà sicuramente delle ripercussioni economiche per tutti. Ancora non è chiaro se il conflitto potrà risolversi nel giro di poco oppure, per forza di cose, si estenderà anche ad altri Paesi. Una scherma di accesso ada desktop (via pixabay)In Ucraina i soldati stanno combattendo e prestando la loro vita per la causa della loro nazione. Intanto, in Europa e negli Stati Uniti si sta cercando il modo di provare a tagliare quanto più possibile le risorse ...

Advertising

peru1981 : RT @ConfadD: 24 febbraio 2022 @Amica9TV 'Terra Solidale' ?? Misure a sostegno delle persone con disabilità ?? Intervengono: ?? Alessandro Chi… - letjziax2 : RT @Barbara95726126: In questo momento ha un grande bisogno di aiuto e sostegno. Informazioni su Andrea Cisternino e sul Rifugio Italia son… - ConfadD : 24 febbraio 2022 @Amica9TV 'Terra Solidale' ?? Misure a sostegno delle persone con disabilità ?? Intervengono: ?? Ale… - Barbara95726126 : RT @Barbara95726126: In questo momento ha un grande bisogno di aiuto e sostegno. Informazioni su Andrea Cisternino e sul Rifugio Italia son… - Barbara95726126 : In questo momento ha un grande bisogno di aiuto e sostegno. Informazioni su Andrea Cisternino e sul Rifugio Italia… -