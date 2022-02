Due ciclisti 'in guerra': Popovych e i missili vicino a casa, Liepins il lettone riservista (Di sabato 26 febbraio 2022) Sono le autorità militari del tuo Paese, vogliono sapere dove ti trovi e quanto tempo ti servirebbe per tornare in patria nel caso che… Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO ... Leggi su gazzetta (Di sabato 26 febbraio 2022) Sono le autorità militari del tuo Paese, vogliono sapere dove ti trovi e quanto tempo ti servirebbe per tornare in patria nel caso che… Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO ...

Ultime Notizie dalla rete : Due ciclisti Due ciclisti 'in guerra': Popovych e i missili vicino a casa, Liepins il lettone riservista Tuo padre a un chilometro scarso da un attacco militare dei russi. Tua nipote in un bunker per ore. Oppure il telefono che squilla via Whatsapp da un numero che non avevi mai visto prima. Sono le ...

