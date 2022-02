Drew McIntyre: “Ho recuperato dall’infortunio in tempi record, il dottore era stupefatto” (Di sabato 26 febbraio 2022) Drew McIntyre è un ex due volte WWE Champion ed è stato il volto della compagnia durante l’era pandemica come campione. Inoltre, non ha mai paura di dare consigli ai suoi pari ogni volta che è necessario. Sin dal pay per view della Royal Rumble dell’anno scorso, Drew è stato presente nel giro del WWE Championship e questo include numerosi match per il titolo contro Bobby Lashley. Ha perso contro lui al pay-per-view Hell In A Cell e questo ha messo fine alla sua permanenza nel quadro del WWE Champion. Lo scozzese è stato ospite di Sports Guys Talk Wrestling, dove ha parlato del suo infortunio e del suo recupero record. Le sue parole “Mi hanno fatto cadere un macchinario da illuminazione sulla testa e sono tornato tre settimane e mezzo dopo. Penso che tutti, compreso il medico, siano rimasti sorpresi da ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 26 febbraio 2022)è un ex due volte WWE Champion ed è stato il volto della compagnia durante l’era pandemica come campione. Inoltre, non ha mai paura di dare consigli ai suoi pari ogni volta che è necessario. Sin dal pay per view della Royal Rumble dell’anno scorso,è stato presente nel giro del WWE Championship e questo include numerosi match per il titolo contro Bobby Lashley. Ha perso contro lui al pay-per-view Hell In A Cell e questo ha messo fine alla sua permanenza nel quadro del WWE Champion. Lo scozzese è stato ospite di Sports Guys Talk Wrestling, dove ha parlato del suo infortunio e del suo recupero. Le sue parole “Mi hanno fatto cadere un macchinario da illuminazione sulla testa e sono tornato tre settimane e mezzo dopo. Penso che tutti, compreso il medico, siano rimasti sorpresi da ...

