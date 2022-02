Da Empoli a Empoli: fu il primo k.o. nel post - CR7, oggi con Vlahovic la Juve punta alla rinascita (Di sabato 26 febbraio 2022) Il 22 agosto la Juve dell'Allegri bis esordiva in campionato con la sanguinosa rimonta dell'Udinese: dal 2 - 0 formato Dybala - Cuadrado al 2 - 2 finale, con Szczesny già alla gogna. Ma il peggio ... Leggi su gazzetta (Di sabato 26 febbraio 2022) Il 22 agosto ladell'Allegri bis esordiva in campionato con la sanguinosa rimonta dell'Udinese: dal 2 - 0 formato Dybala - Cuadrado al 2 - 2 finale, con Szczesny giàgogna. Ma il peggio ...

Advertising

GiovaAlbanese : La soluzione più 'fresca' per Empoli prevede un attacco di prospettiva e di talento: con #Aké (da destra) a support… - juventusfc : ?? «A Empoli per vincere» Le parole di Mister Allegri verso #EmpoliJuve ?? - juventusfc : Allegri ?? «All'andata contro l'Empoli abbiamo preso gol mentre stavamo facendo bene e ci siamo disuniti. L'Empoli è… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Ciclismo, scatta la stagione dei dilettanti: oggi coppa San Geo e Firenze-Empoli - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Piccolo, il doppio ex: 'Vlahovic ha portato peso e gol, può decidere la gara. Ma occhio a Bajrami...' -