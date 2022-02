Covid Puglia oggi | 3 315 contagi e 17 morti | bollettino 26 febbraio

(Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.315 i nuovida Coronavirus, 262022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 17nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 25.782 tamponi, tra molecolari e antigenici. I ricoverati sono 624 nei reparti ordinari, mentre quelli in terapia intensiva sono 39. Da inizio pandemia le vittime sono state 7.636 nella Regione. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Lecce a 896, Bari a 861 e Fa a 546. L'articolo proviene da Italia Sera.

- Il nuovo bollettino epidemiologico di oggi segnala 3.315 nuovi positivi pugliesi: la curva del contagio continua a calare ovunque. La pandemia sembra sempre più endemia. Con 25.782 (ieri 28.I dati della Regione Sono 3.315 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 26 febbraio 2022 in, secondo i dati- 19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 17 morti nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 25.782 tamponi, tra molecolari e antigenici. ...Curva del contagio stabile in Puglia ormai da una settimana. Nelle ultime 24 ore sono stati 3.315 i nuovi casi di positività al Covid registrati a fronte di 25.782 tamponi processati. La percentuale ...BARI - Un investimento complessivo di 10 milioni di euro per abbattere le liste d'attesa delle prestazioni sanitarie non urgenti. Sono le risorse assegnate alla Regione Puglia dal Ministero della Sani ...