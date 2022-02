Classifica ATP, Jannik Sinner deve tifare Rafael Nadal per non perdere un’altra posizione nel ranking (Di sabato 26 febbraio 2022) Jannik Sinner, almeno per una settimana, resterà fuori dalla top ten mondiale: andiamo a scoprire perché e come potrà rientrarvi. Lunedì 21 febbraio è stato rilasciato il ranking mondiale ATP aggiornato: Jannik Sinner è rimasto in decima posizione, come la settimana precedente, a quota 3429 punti. Top 10 ATP (ranking al 21.02.2022)1 Novak Djokovic (Serbia) 8875 2 Daniil Medvedev (Russia) 8435 3 Alexander Zverev (Germania) 7515 4 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 6565 5 Rafael Nadal (Spagna) 65156 Matteo Berrettini (Italia) 4928 7 Andrey Rublev (Russia) 4590 8 Casper Ruud (Norvegia) 3975 9 Felix Auger-Aliassime (Canada) 388310 Jannik Sinner (Italia) 3429 L’azzurro questa settimana ha giocato a Dubai, dove ha ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022), almeno per una settimana, resterà fuori dalla top ten mondiale: andiamo a scoprire perché e come potrà rientrarvi. Lunedì 21 febbraio è stato rilasciato ilmondiale ATP aggiornato:è rimasto in decima, come la settimana precedente, a quota 3429 punti. Top 10 ATP (al 21.02.2022)1 Novak Djokovic (Serbia) 8875 2 Daniil Medvedev (Russia) 8435 3 Alexander Zverev (Germania) 7515 4 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 6565 5(Spagna) 65156 Matteo Berrettini (Italia) 4928 7 Andrey Rublev (Russia) 4590 8 Casper Ruud (Norvegia) 3975 9 Felix Auger-Aliassime (Canada) 388310(Italia) 3429 L’azzurro questa settimana ha giocato a Dubai, dove ha ...

Advertising

sportli26181512 : Atp Acapulco, Nadal elimina Medvedev: in finale sfiderà Norrie: In Messico lo spagnolo ha sconfitto in due set il r… - CarlaoBot : RT @GiuseppePriaro3: @GeorgeSpalluto Checché ne dica la cervellotica classifica ATP, oggi ci sono solo due numeri 1 del tennis, sono Nadal… - GiuseppePriaro3 : @GeorgeSpalluto Checché ne dica la cervellotica classifica ATP, oggi ci sono solo due numeri 1 del tennis, sono Nad… - VAncilotti : RT @fanpage: Clamoroso a Dubai. Novak #Djokovic è stato eliminato ai quarti di finale dal numero 123 Atp Vesely e ha perso la vetta della c… - wowawowa100 : #Sinner demolito da #Hurkacz (6-3 / 6-3) ai quarti dell'ATP 500 di Dubai. Conseguenza della sconfitta è la perdita… -