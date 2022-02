Centrali a carbone: quante sono in Italia e dove si trovano (Di sabato 26 febbraio 2022) Per sopperire al rischio di carenza di gas, a causa della guerra in Ucraina, il Governo considera di far ritorno al carbone. Una fonte ritenuta altamente inquinante e che, alla conferenza sul clima di Glasgow, lo stesso esecutivo si era preso l’impegno di disattivare Leggi su tg24.sky (Di sabato 26 febbraio 2022) Per sopperire al rischio di carenza di gas, a causa della guerra in Ucraina, il Governo considera di far ritorno al. Una fonte ritenuta altamente inquinante e che, alla conferenza sul clima di Glasgow, lo stesso esecutivo si era preso l’impegno di disattivare

Advertising

CarloCalenda : La linea di @Azione_it sulla crisi #UkraineRussia. I numeri su export e indotto turistico. La questione #Swift. Inf… - HuffPostItalia : Draghi: 'Possiamo riaprire le centrali a carbone per compensare il gas russo'. La realpolitik del premier sull'ener… - rtl1025 : ?? #Draghi: 'Potrebbe essere necessaria la riapertura delle centrali a #carbone, per colmare eventuali mancanze nell… - MauroGiubileo : RT @giubileif: Sono bastati 2 giorni di conflitto per far crollare anni di propaganda ambientalista. Europa si è accorta che sole rinnovabi… - MauroGiubileo : RT @giubileif: La riapertura delle centrali a Carbone, così come l’aumento di estrazioni di gas italiano attraverso le trivellazioni, rappr… -