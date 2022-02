Castellammare, sciolto il Comune: ecco perché (Di sabato 26 febbraio 2022) Sono diversi i motivi dell’azzeramento del consiglio: l’utilizzo illegale dei beni confiscati alla camorra, gli appalti truccati e i contatti continui tra la criminalità organizzata e l’ufficio tecnico Leggi su ilgiornale (Di sabato 26 febbraio 2022) Sono diversi i motivi dell’azzeramento del consiglio: l’utilizzo illegale dei beni confiscati alla camorra, gli appalti truccati e i contatti continui tra la criminalità organizzata e l’ufficio tecnico

Advertising

concentrazione : RT @avvisopubblico: Castellammare di Stabia è il primo Comune sciolto per mafia nel 2022. Si tratta del 114mo scioglimento in #Campania dal… - francypar71 : #Napoli Castellammare: Comune sciolto, si insediano tre commissari prefettizi - PierpaoloRomani : RT @avvisopubblico: Castellammare di Stabia è il primo Comune sciolto per mafia nel 2022. Si tratta del 114mo scioglimento in #Campania dal… - luigiferraiuolo : RT @VicinanzaL: La città nella quale sono nato e cresciuto, Castellammare di Stabia, presa in ostaggio dai clan; Comune sciolto per infiltr… - positanonews : #Copertina #Cronaca Castellammare di Stabia: sciolto il comune per condizionamenti mafiosi, arriva il Prefetto Raff… -

Ultime Notizie dalla rete : Castellammare sciolto Camorra, sciolto il Comune di Castellammare: il commissario è Cannizzaro Appalti, parentele, beni confiscati. Le ombre dei clan sulla giunta Cimmino

Castellammare, Comune sciolto: Prefetto nomina commissione ... ha disposto, in via cautelare, la sospensione del sindaco, del Consiglio e della Giunta comunale di Castellammare di Stabia, affidando la gestione dell'ente a una Commissione prefettizia composta ...

Appalti, parentele, beni confiscati. Le ombre dei clan sulla giunta Cimmino... ha disposto, in via cautelare, la sospensione del sindaco, del Consiglio e della Giunta comunale didi Stabia, affidando la gestione dell'ente a una Commissione prefettizia composta ...