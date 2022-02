Atalanta, dalla vittoria di Atene la carica per il match contro la Sampdoria (Di sabato 26 febbraio 2022) Calcio Nell’impegno europeo si è rivista una squadra che ha costruito gioco evidenziando sicurezza nei vari reparti. Ora bisogna affrontare al meglio l’impegno di campionato di lunedì 28 a Bergamo con la Sampdoria (palla al centro alle ore 20,45). Leggi su ecodibergamo (Di sabato 26 febbraio 2022) Calcio Nell’impegno europeo si è rivista una squadra che ha costruito gioco evidenziando sicurezza nei vari reparti. Ora bisogna affrontare al meglio l’impegno di campionato di lunedì 28 a Bergamo con la(palla al centro alle ore 20,45).

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta dalla Atalanta, dalla vittoria di Atene la carica per il match contro la Sampdoria L'Eco di Bergamo Calcio: il girone di ritorno per il campionato di serie A Mentre l’Atalanta di Gianpiero Gasperini ha superato agilmente l’Olympiakos, Napoli e Lazio si sono dovute arrendere contro Barcellona e Porto, avversarie di livello superiore e non a caso entrambe ...

Sampdoria, recuperano Sensi e Giovinco Marco Giampaolo può tirare un sospiro di sollievo in vista della gara di lunedì a Bergamo con l'Atalanta: Stefano Sensi e Sebastian Giovinco hanno entrambi recuperato dall'affaticamento alle cosce. (A ...

