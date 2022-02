Ascolti TV | Venerdì 25 febbraio 2022 (Di sabato 26 febbraio 2022) Fosca Innocenti Nella serata di ieri, Venerdì 25 febbraio 2022, su Rai1 la replica dell’episodio “Un covo di vipere” de Il Commissario Montalbano ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Fosca Innocenti ha incollato davanti al video .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 la 19° stagione di N.C.I.S. parte da .000 spettatori (%) e N.C.I.S. Hawai’i da .000 spettatori (%). Su Italia1 Transporter 3 ha raccolto .000 spettatori pari al %. Su Rai3 Il caso Collini è visto da .000 spettatori con il %. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Propaganda Live registra .000 spettatori pari al %. Su Tv8 4 Ristoranti segna .000 spettatori (%). Sul Nove Fratelli di Crozza è seguito da .000 spettatori pari al %. Su La5 la replica di Grande Fratello Vip arriva a .000 spettatori (%). Su RealTime ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 26 febbraio 2022) Fosca Innocenti Nella serata di ieri,25, su Rai1 la replica dell’episodio “Un covo di vipere” de Il Commissario Montalbano ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Fosca Innocenti ha incollato davanti al video .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 la 19° stagione di N.C.I.S. parte da .000 spettatori (%) e N.C.I.S. Hawai’i da .000 spettatori (%). Su Italia1 Transporter 3 ha raccolto .000 spettatori pari al %. Su Rai3 Il caso Collini è visto da .000 spettatori con il %. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Propaganda Live registra .000 spettatori pari al %. Su Tv8 4 Ristoranti segna .000 spettatori (%). Sul Nove Fratelli di Crozza è seguito da .000 spettatori pari al %. Su La5 la replica di Grande Fratello Vip arriva a .000 spettatori (%). Su RealTime ...

Advertising

fabiofabbretti : #FoscaInnocenti (15.7% di share) meglio de #IlCommissarioMontalbano in replica (13.8%), sale #QuartoGrado (8.8%) - zazoomblog : Ascolti tv venerdì 25 febbraio 2022: Il Commissario Montalbano Fosca Innocenti Quarto Grado Propaganda Live dati Au… - CorriereCitta : #AscoltiTv venerdì 25 febbraio 2022: Il Cantante Mascherato, Fosca Innocenti, Quarto Grado, Propaganda Live, dati A… - fictionmediaset : RT @Anna50732053: Bellissima anche questa terza e penultima puntata. Incrocio le dita per gli ascolti perché Foschina merita un grande succ… - Anna50732053 : Bellissima anche questa terza e penultima puntata. Incrocio le dita per gli ascolti perché Foschina merita un grand… -