Arriva il prequel di Outlander | la serie in costume si espande con una nuova storia sui Fraser

Il prequel di Outlander è già in sviluppo per Starz: il produttore esecutivo e showrunner della serie Matthew B. Roberts ha ricevuto mandato di scrivere e produrre un nuovo format ambientato prima dei fatti della serie in costume che sta per raggiungere quota sei stagioni col debutto previsto il 6 marzo. Ad annunciare che il prequel di Outlander è già stato ordinato da Starz è Variety: secondo fonti della testata specializzata, il team degli scrittori è attualmente in fase di formazione e l'obiettivo è quello di mettere insieme gli sceneggiatori affinché possano iniziare a scrivere già nelle prossime settimane. Non ci sono dettagli precisi sul prequel di Outlander per quanto riguarda la trama del nuovo format, ma a garanzia del

