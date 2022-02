Zelensky se la prende con Draghi: 'La prossima volta cercherò di spostare l'agenda bellica per essere puntuale' (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha commentato su Twitter la dichiarazione del presidente del Consiglio Mario Draghi, che durante la sua informativa alla Camera ha riferito di un colloquio ... Leggi su globalist (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il presidente ucraino Volodymyrha commentato su Twitter la dichiarazione del presidente del Consiglio Mario, che durante la sua informativa alla Camera ha riferito di un colloquio ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Draghi in Parlamento si commuove per Zelensky e lui lo prende in giro su Twitter #mariodraghi #ucraina #Zelensky… - ricordatichisei : RT @MediasetTgcom24: Draghi in Parlamento si commuove per Zelensky e lui lo prende in giro su Twitter #mariodraghi #ucraina #Zelensky #put… - PatriziaOrlan11 : RT @Miti_Vigliero: Incomunicabilità Draghi in Parlamento si commuove per Zelensky e lui lo prende in giro su Twitter - BuianoVezio : RT @ProItalia_org: Lavrov che prende a pesci in faccia Di Maio dicendogli che la diplomazia non è una continua cenetta. #Zelensky che ricor… - BeccaroEnrico : RT @ProItalia_org: Lavrov che prende a pesci in faccia Di Maio dicendogli che la diplomazia non è una continua cenetta. #Zelensky che ricor… -