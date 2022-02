Wta 1000 Doha 2022, Kontaveit e Swiatek in finale: out Ostapenko e Sakkari (Di venerdì 25 febbraio 2022) Anett Kontaveit e Iga Swiatek sono le finaliste del Wta 1000 di Doha 2022, evento di scena sul cemento outdoor arabo. Momento di forma straripante per la giocatrice estone, assolutamente on fire a partire dalla seconda metà dell’annata passata e mai doma su questa superficie; non solo accelerazioni strabilianti, ma anche e soprattutto una continuità di rendimento da campionessa vera e un carisma sempre palesato nei frangenti cruciali dei match. Kontaveit ha dominato Jelena Ostapenko in semifinale, anch’ella in un ottimo momento, riuscendo a imporsi mediante il punteggio di 6-1, 6-4; niente da fare per la lettone, lottatrice da fondo, ma spesso e volentieri in balìa dell’avversaria sia durante scambi brevi che prolungati. Sorprendentemente molto bene ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 febbraio 2022) Anette Igasono le finaliste del Wtadi, evento di scena sul cemento outdoor arabo. Momento di forma straripante per la giocatrice estone, assolutamente on fire a partire dalla seconda metà dell’annata passata e mai doma su questa superficie; non solo accelerazioni strabilianti, ma anche e soprattutto una continuità di rendimento da campionessa vera e un carisma sempre palesato nei frangenti cruciali dei match.ha dominato Jelenain semi, anch’ella in un ottimo momento, riuscendo a imporsi mediante il punteggio di 6-1, 6-4; niente da fare per la lettone, lottatrice da fondo, ma spesso e volentieri in balìa dell’avversaria sia durante scambi brevi che prolungati. Sorprendentemente molto bene ...

