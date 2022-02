Ucraina: il video dei neonati della terapia intensiva trasferiti in un bunker (Di venerdì 25 febbraio 2022) Giovedì 24 febbraio, mentre le forze russe invadevano l’Ucraina, i neonati dell’unità di terapia intensiva dell’ospedale pediatrico di Dnipro sono stati trasferiti in un rifugio antiaereo situato nei sotterranei della struttura. Vi raccomandiamo... Ucraina, le prime terribili immagini e video dalla guerra È cominciata l'invasione russa dell'Ucraina. I tentativi diplomatici sono falliti, si è profilato lo scenario peggiore per tutti. Circa una dozzina di bambini, accuditi dal personale dell’unità neonatale, sono stati frettolosamente portati nel seminterrato del rifugio, dove è stato improvvisato un ospedale da campo. Nel ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 25 febbraio 2022) Giovedì 24 febbraio, mentre le forze russe invadevano l’, idell’unità didell’ospedale pediatrico di Dnipro sono statiin un rifugio antiaereo situato nei sotterraneistruttura. Vi raccomandiamo..., le prime terribili immagini edalla guerra È cominciata l'invasione russa dell'. I tentativi diplomatici sono falliti, si è profilato lo scenario peggiore per tutti. Circa una dozzina di bambini, accuditi dal personale dell’unità neonatale, sono stati frettolosamente portati nel seminterrato del rifugio, dove è stato improvvisato un ospedale da campo. Nel ...

Advertising

chetempochefa : «Per ogni evenienza, mamma papà vi amo, andrà tutto bene» - Il video che sta facendo il giro del mondo del soldato… - FBiasin : A San Pietroburgo, manifestazione contro la guerra in #Ucraina. Gente coraggiosa. - simofons : Come spesso accade durante i grandi avvenimenti vissuti in diretta, quando le notizie scarseggiano prolifera la dis… - fabiomezzogori1 : RT @Paolo_Tumolo: La stampa italiana in un video. Il @tg2rai, durante un servizio sull'#Ucraina, manda in onda le immagini prese dal video… - Natalia211286 : RT @fratotolo2: I media italiani raccontano la guerra in #Donbass L’inviata @mannocchia con elmetto mentre le signore anziane passeggiano… -