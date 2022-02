Ucraina, dopo l’appoggio di Assad, cresce l’allerta sul fronte pro Putin: chi sta con la Russia? (Di venerdì 25 febbraio 2022) La Russia attacca l’Ucraina, ma la sua guerra non provoca solo condanne. Oggi il presidente russo, Vladimir Putin, ringrazia infatti il suo omologo siriano, Bashar al-Assad, per il sostegno manifestato all’operazione che continua a definire per proteggere il Donbass. Lo rende noto lo stesso Cremlino secondo le principali agenzie russe. «Il presidente siriano ha espresso il suo forte sostegno per l’operazione militare speciale russa volta a proteggere i civili nelle repubbliche del Donbass, condannando le politiche di destabilizzazione attuate dagli Stati Uniti e dalla Nato, che precedentemente hanno seriamente aggravato la situazione anche in Medio Oriente», si legge in una nota. La Cina E così la domanda che ha ripreso a circolare in queste ore è: quanto è isolata la Russia a livello ... Leggi su open.online (Di venerdì 25 febbraio 2022) Laattacca l’, ma la sua guerra non provoca solo condanne. Oggi il presidente russo, Vladimir, ringrazia infatti il suo omologo siriano, Bashar al-, per il sostegno manifestato all’operazione che continua a definire per proteggere il Donbass. Lo rende noto lo stesso Cremlino secondo le principali agenzie russe. «Il presidente siriano ha espresso il suo forte sostegno per l’operazione militare speciale russa volta a proteggere i civili nelle repubbliche del Donbass, condannando le politiche di destabilizzazione attuate dagli Stati Uniti e dalla Nato, che precedentemente hanno seriamente aggravato la situazione anche in Medio Oriente», si legge in una nota. La Cina E così la domanda che ha ripreso a circolare in queste ore è: quanto è isolata laa livello ...

Advertising

TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - fanpage : #RussiaUkraineConflict Una donna e un bambino guardano fuori dal finestrino di un autobus mentre scappano dalla gu… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'La prossima volta cercherò di spostare l'agenda bellica per parlare con Draghi ad un'ora precisa'. Lo sc… - Daviderel4 : RT @AlanPanassiti: Prima sta con #Putin ! Dopo come il pagliaccio che è porta i fiori davanti alla ambasciata ucraina! #Salvini sei davvero… - IOdonna : L'attrice racconta sui social quello che sta succedendo a Kiev dopo l'attacco russo: «Mio padre è ancora in città.… -