Tom Holland a Roma, sorpresa alla fidanzata Zendaya (con cena romantica) (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il giovane attore, già in Italia dieci giorni fa per promuovere Uncharted, è tornato nella capitale per trascorrere alcuni giorni vicino alla dolce metà, impegnata in alcuni ciak firmati Sorrentino. Prima la classica cacio e pepe, poi una passeggiata al chiaro di luna: innamorati a Trastevere Leggi su vanityfair (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il giovane attore, già in Italia dieci giorni fa per promuovere Uncharted, è tornato nella capitale per trascorrere alcuni giorni vicinodolce metà, impegnata in alcuni ciak firmati Sorrentino. Prima la classica cacio e pepe, poi una passeggiata al chiaro di luna: innamorati a Trastevere

Advertising

zainismyall : RT @Serpen_sortia: Se Tom Holland è volato da New York a Roma solo per cenare con Zendaya voi non accontentatevi di piskelli che si rifiuta… - Likeyounobody : RT @Serpen_sortia: Se Tom Holland è volato da New York a Roma solo per cenare con Zendaya voi non accontentatevi di piskelli che si rifiuta… - needymysmile : RT @Serpen_sortia: Se Tom Holland è volato da New York a Roma solo per cenare con Zendaya voi non accontentatevi di piskelli che si rifiuta… - tananailover : RT @Serpen_sortia: Se Tom Holland è volato da New York a Roma solo per cenare con Zendaya voi non accontentatevi di piskelli che si rifiuta… - gabrimgc : RT @Serpen_sortia: Se Tom Holland è volato da New York a Roma solo per cenare con Zendaya voi non accontentatevi di piskelli che si rifiuta… -