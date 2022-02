Spettacolo di sapori e leggerezza | la nostra esperienza da Gika a Torre Annunziata

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 25 febbraio 2022) di Raffaele De Santis Locale:Tipologia: Pizzeria, RistoranteIndirizzo: Corso Umberto I, 244, 80058, NATelefono: 081 861 0927Prezzo: €€ – €€€ Apre i battenti nel 2011 uno dei locali più apprezzati di, che fa della qualità e della ricerca due punti cardine della sua filosofia. Il successo della pizzeria e del suo obiettivo viene certificato da una seconda apertura, otto anni dopo, a Salerno, grazie alla qualeha potuto far conoscere la sua pizza idratata al 70% anche nel capoluogo campano. Il locale non si limita ad offrire pizze e rosticceria, anzi: l’ambizione ha portato il proprietario Gino Camera ad espandere al 360° la sua attività, portando anche panini e bar nella propria offerta, in questo articolo ci soffermeremo ...