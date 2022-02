“Sospeso Il Cantante Mascherato”. La decisione sullo show di Milly Carlucci: cosa va al suo posto (Di venerdì 25 febbraio 2022) Delusione per il pubblico di Milly Carlucci e de ‘Il Cantante Mascherato’. Ormai è certa la notizia della sospensione del programma nella giornata di venerdì 25 febbraio. Sembrava tutto pronto per il nuovo appuntamento con la trasmissione serale, ma la Rai ha deciso all’ultimo momento di prendere una decisione netta e di cambiare repentinamente il palinsesto. Una scelta necessaria e ponderata in queste ore, che è stata ritenuta inevitabile dai vertici della tv pubblica italiana. Nel corso della scorsa puntata de ‘Il Cantante Mascherato’, Milly Carlucci ha commesso una gaffe. Lei stava invitando i tecnici delle luci a spegnere il microfono dell’Aquila e senza rendersi conto ha chiamato il nome di Alba (Alba Parietti n.d.r.), proprio ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 25 febbraio 2022) Delusione per il pubblico die de ‘Il’. Ormai è certa la notizia della sospensione del programma nella giornata di venerdì 25 febbraio. Sembrava tutto pronto per il nuovo appuntamento con la trasmissione serale, ma la Rai ha deciso all’ultimo momento di prendere unanetta e di cambiare repentinamente il palinsesto. Una scelta necessaria e ponderata in queste ore, che è stata ritenuta inevitabile dai vertici della tv pubblica italiana. Nel corso della scorsa puntata de ‘Il’,ha commesso una gaffe. Lei stava invitando i tecnici delle luci a spegnere il microfono dell’Aquila e senza rendersi conto ha chiamato il nome di Alba (Alba Parietti n.d.r.), proprio ...

Advertising

infoitcultura : Rai, Il Cantante Mascherato: sospeso il programma di Milly Carlucci. Ecco perché - infoitcultura : Il Cantante Mascherato sospeso: ecco perché non andrà in onda - GioiaStefani : @FredMosby_ Perché se il Tg1 dovesse chiedere la linea con un'ed. straordinaria è di gran lunga più semplice stoppa… - PaolaSimonin : RT @Stefano85307754: @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle Per avere un salario minimo bisogna lavorare, io sono sospeso e sano come un pesce, non s… - mariolinocalcin : RT @Stefano85307754: @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle Per avere un salario minimo bisogna lavorare, io sono sospeso e sano come un pesce, non s… -