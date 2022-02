SONIA BRUGANELLI: BONOLIS FARÀ UN NUOVO PROGRAMMA, SE DIO VUOLE. GFVIP? BASTA (Di venerdì 25 febbraio 2022) SONIA BRUGANELLI, ospite di Maurizio Costanzo a “Facciamo finta che”, ha annunciato che non tornerà al GF Vip nella prossima edizione mentre Paolo BONOLIS lavora ad un NUOVO PROGRAMMA. Alla domanda di Maurizio Costanzo: “Chi vincerà il Grande Fratello?”, SONIA ha risposto: “Alla fine vincerà Lulù. La mia speranza sarebbe Soleil, di lei ho sempre apprezzato il volersi mettere in gioco e siccome so che lei è così, so che è rimasta fedele a se stessa, anche ai suoi difetti”. Alla domanda di Costanzo “Lo rifarebbe l’anno prossimo?”, SONIA ha risposto: “No! Sarò sempre grata ad Alfonso per avermi scelto, però mi rendo conto che se cerco di parlare di altri argomenti tipo di libri e di altre cose non gliene frega niente a nessuno, ormai tutti mi chiedono solo di Alex e ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 25 febbraio 2022), ospite di Maurizio Costanzo a “Facciamo finta che”, ha annunciato che non tornerà al GF Vip nella prossima edizione mentre Paololavora ad un. Alla domanda di Maurizio Costanzo: “Chi vincerà il Grande Fratello?”,ha risposto: “Alla fine vincerà Lulù. La mia speranza sarebbe Soleil, di lei ho sempre apprezzato il volersi mettere in gioco e siccome so che lei è così, so che è rimasta fedele a se stessa, anche ai suoi difetti”. Alla domanda di Costanzo “Lo rifarebbe l’anno prossimo?”,ha risposto: “No! Sarò sempre grata ad Alfonso per avermi scelto, però mi rendo conto che se cerco di parlare di altri argomenti tipo di libri e di altre cose non gliene frega niente a nessuno, ormai tutti mi chiedono solo di Alex e ...

