Scacchi | le Olimpiadi 2022 non si svolgeranno più in Russia

In seguito all'invasione dell'Ucraina, la Russia non ospiterà più le Olimpiadi di Scacchi 2022, in programma a Mosca dal 26 luglio all'8 agosto. A renderlo noto è stata la Federazione internazionale (FIDE), già al lavoro per trovare un nuovo paese organizzatore. Cambia sede per la terza volta la sfortunata 44^ edizione delle Olimpiadi, originariamente in programma a Minsk (BieloRussia) nel 2020. A causa della pandemia, però, si procedette al rinvio e quindi allo spostamento di sede. L'unica certezza, al momento, rimane l'edizione del 2024, assegnata a Budapest (Ungheria).

