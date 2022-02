Pete Doherty richiesto un “trattamento immediato” a seguito di “infezione respiratoria” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Pete Doherty, frontman dei Libertines, si è dovuto ritirare poco prima dell’inizio di un concerto a Bristol, per aver scoperto di avere una brutta infezione respiratoria. Il cantante si sarebbe dovuto esibire la sera del 24 febbraio 2022, ma la febbre alta e la mancanza di respiro lo hanno costretto a chiedere l’intervento di un medico. La notizia è stata condivisa dalla band e dall’artista stesso su Instagram: “Un medico è stato chiamato per valutare le condizioni di Peter stasera dopo che ha avuto febbre alta e mancanza di respiro. Per fortuna, è risultato negativo al test per il COVID-19, ma gli è stata diagnosticata un’infezione respiratoria che richiede un trattamento immediato. Purtroppo gli è stato consigliato di non esibirsi ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 25 febbraio 2022), frontman dei Libertines, si è dovuto ritirare poco prima dell’inizio di un concerto a Bristol, per aver scoperto di avere una brutta. Il cantante si sarebbe dovuto esibire la sera del 24 febbraio 2022, ma la febbre alta e la mancanza di respiro lo hanno costretto a chiedere l’intervento di un medico. La notizia è stata condivisa dalla band e dall’artista stesso su Instagram: “Un medico è stato chiamato per valutare le condizioni dir stasera dopo che ha avuto febbre alta e mancanza di respiro. Per fortuna, è risultato negativo al test per il COVID-19, ma gli è stata diagnosticata un’che richiede un. Purtroppo gli è stato consigliato di non esibirsi ...

