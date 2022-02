Papa Francesco annulla le udienze e chiede di mediare sul conflitto (Di venerdì 25 febbraio 2022) recandosi personalmente all’ambasciata russa presso il Vaticano La sala stampa Vaticana fa sapere che “a causa di un’acuta gonalgia, per la quale il medico ha prescritto un periodo di maggiore riposo per la gamba, Papa Francesco non potrà recarsi a Firenze domenica 27 febbraio”, poi ha aggiunto che per lo stesso motivo Francesco non potrà “presiedere le celebrazioni di Mercoledì delle Ceneri il 2 marzo”. Nel percorso sinodale, solo l’umiltà può metterci nella condizione giusta per poterci incontrare e ascoltare, per dialogare e discernere. #Synod — Papa Francesco (@Pontifex it) February 25, 2022 Il presidente della Cei, Gualtiero Bassetti, ha commentato: “Sappiamo quanto tenesse a questo incontro. Sin dall’inizio, abbiamo condiviso con lui questo importante progetto verso il quale ha sempre ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 25 febbraio 2022) recandosi personalmente all’ambasciata russa presso il Vaticano La sala stampa Vaticana fa sapere che “a causa di un’acuta gonalgia, per la quale il medico ha prescritto un periodo di maggiore riposo per la gamba,non potrà recarsi a Firenze domenica 27 febbraio”, poi ha aggiunto che per lo stesso motivonon potrà “presiedere le celebrazioni di Mercoledì delle Ceneri il 2 marzo”. Nel percorso sinodale, solo l’umiltà può metterci nella condizione giusta per poterci incontrare e ascoltare, per dialogare e discernere. #Synod —(@Pontifex it) February 25, 2022 Il presidente della Cei, Gualtiero Bassetti, ha commentato: “Sappiamo quanto tenesse a questo incontro. Sin dall’inizio, abbiamo condiviso con lui questo importante progetto verso il quale ha sempre ...

