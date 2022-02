Omicidio Willy, parla Gabriele Bianchi dal carcere: “Non l’ho toccato” (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Non ho toccato Willy nemmeno con un dito. L’unico vero responsabile della morte di quel ragazzo pieno di vita è Francesco Belleggia. E’ stato lui a scatenare la lite quella notte, lui a colpire Willy con un calcio al collo quando era in ginocchio, in procinto di alzarsi. Lui, ancora, a negare le sue responsabilità mentre nella sala d’aspetto dei carabinieri lo incalzavamo e ci faceva cenno di star zitti. Ancora lui, paradossalmente, il solo di noi quattro, a trovarsi dal primo momento ai domiciliari”. Lo aveva già fatto Mario Pincarelli e oggi, a scrivere all’Adnkronos dal carcere di Rebibbia, è Gabriele Bianchi, l’altro coimputato, insieme al fratello Marco e a Francesco Belleggia, per l’Omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne di ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Non honemmeno con un dito. L’unico vero responsabile della morte di quel ragazzo pieno di vita è Francesco Belleggia. E’ stato lui a scatenare la lite quella notte, lui a colpirecon un calcio al collo quando era in ginocchio, in procinto di alzarsi. Lui, ancora, a negare le sue responsabilità mentre nella sala d’aspetto dei carabinieri lo incalzavamo e ci faceva cenno di star zitti. Ancora lui, paradossalmente, il solo di noi quattro, a trovarsi dal primo momento ai domiciliari”. Lo aveva già fatto Mario Pincarelli e oggi, a scrivere all’Adnkronos daldi Rebibbia, è, l’altro coimputato, insieme al fratello Marco e a Francesco Belleggia, per l’diMonteiro Duarte, il 21enne di ...

QdSit : Gabriele Bianchi, uno dei quattro accusati del terribile omicidio del giovane Willy Monteiro Duarte, scrive una let… - lifestyleblogit : Omicidio Willy, parla Gabriele Bianchi dal carcere: 'Non l'ho toccato' - - Adnkronos : Omicidio Willy, parla Gabriele Bianchi dal carcere: 'Non l'ho toccato'. La lettera ad Adnkronos: - telodogratis : Omicidio Willy, parla Gabriele Bianchi dal carcere: “Non l’ho toccato” - StraNotizie : Omicidio Willy, parla Gabriele Bianchi dal carcere: 'Non l'ho toccato' -