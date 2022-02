Nicola Pisu sbotta contro Miriana Trevisan | “Ti consiglio di farti curare” | il post di Patrizia Mirigliani

(Di venerdì 25 febbraio 2022)ha avuto uno sforte con Katia Ricciarelli e Soleil Sorge al Grande Fratello Vip6, nella puntata del 25 febbraio. Dalla sua parte si è schierata anche Manila Nazzaro. Invece, l’opinionista Sonia Bruganelli ha attaccato ferocemente l’ex showgirl di Non è la Rai. Dopo la puntata Soleil Sorge,e Manila Nazzaro hanno avuto un momento di confronto. Durante questo scambio è stato citato anche. L’ex gieffino, però, non ha gradito le parole utilizzate nei suoi confronti. Le parole die Manila Nazzaro suDopo la puntata del 25 febbraio del Grande Fratello Vip6, Soleil Sorge ha spiegato a...

Manila Nazzaro due settimane fa ha parlato diusando un bruttissimo modo di dire ' per me può morire affogato '. Ieri sera Soleil Sorge durante una discussione ha criticato Miriana Trevisan anche per come ha trattatoe a quel ...è tornato a scagliarsi contro Miriana Trevisan al GF Vip. Tutto quello che c'è da sapere.è tornato a scagliarsi contro Manila Nazzaro e Miriana Trevisan che, nella casa del GF ...Durante questo scambio è stato citato anche Nicola Pisu. L’ex gieffino, però, non ha gradito le parole utilizzate nei suoi confronti. Le parole di Miriana Trevisan e Manila Nazzaro su Nicola Pisu Dopo ...Record per Miriana Trevisan al GF Vip: la "Vippona" ha segnato un primato nella storia del reality più spiato d'Italia.