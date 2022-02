Mosca pronta a trattare Le borse tornano a salire

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Vladimir Putin “è pronto a inviare a Minsk una delegazione russa a livello di rappresentanti del Ministero della Difesa, del Ministero degli Affari Esteri e dell’amministrazione presidenziale per negoziati con una delegazione ucraina”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall’agenzia Ria Novosti. Sulla scia di questa notizia allungano gli indici europei L'articolo

Dal canto suo, la Russia èa negoziare se Kiev 'depone le armi', ha detto il ministro degli ... secondo cui l'operazione militare lanciata davuole 'ripristinare un ordine democratico' a ...... ma poi arriva la dichiarazione cruciale che apre alla possibilità di negoziare conla ... A questo punto è il Ministro degli Esteri, Sergei Lavrov, ad intervenire: "La Russia èa negoziare ...Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, come riportato da Interfax, ha detto che la Russia è pronta a inviare una delegazione a Minsk, in Bielorussa (dove nel 2015 erano stati firmati gli accordi sul ...A incidere e' la notizia che la Russia sarebbe pronta a negoziare con l'Ucraina ... nel tentativo di isolare Mosca dall'economia globale; per esempio, sono stati imposti limiti su esportazioni e ...