Mamma | ho perso il digitale! Siamo indietro per lo switch off

(Di venerdì 25 febbraio 2022)off, a rischio le tv locali MF – Milano Finanza, pagina 7, di Francesco Bertolino. L’8 marzo è cerchiato in rosso sul calendario del Ministero dello Sviluppo economico. In quella data, fra meno di due settimane, è previsto in tutta Italia looff, il passaggio alla nuova codifica Mpeg-4, primo passo necessario per liberare frequenze per le reti di nuova generazione 5G. Fra i corridoi del dicastero guidato da Giancarlo Giorgetti serpeggia però la preoccupazione che il Paese non sia pronto alla svolta. Le piccole emittenti di diverse regioni come Veneto e Sicilia hanno già scritto al ministro per chiedere correttivi, lamentando il pericolo per il pluralismo dell’informazione e per i posti di lavoro. Stando ad alcune stime, circa 500 piccole tv sono a rischio chiusura perché non hanno ottenuto l’assegnazione delle nuove frequenze oppure ...