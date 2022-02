Luca Argentero, l’ex fidanzata senza mezzi termini: “È bellissimo ma…” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Luca Argentero è amatissimo e, con il suo Doc nelle tue mani, ha fatto innamorare di sé donne di tutte le età. Da un anno è sposato con la bellissima attrice Cristina Marino che le ha dato una bambina, Nina Speranza e, la famiglia appena formatasi è felicissima. Ma Luca Argentero ha anche avuto un esordio nella casa del Grande fratello vip dove ha conosciuto e si è innamorato di un’altra concorrente, Marianella Bargilli. I due sono stati insieme per un po’ di tempo e lei ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’attore che impersona il ruolo di Andrea Fanti. Vediamo cosa ha detto. Marianella Bargilli su Luca Argentero: “È bellissimo ma anche intelligente” Luca Argentero e Marianella Bargilli si sono conosciuti e ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 25 febbraio 2022)è amatissimo e, con il suo Doc nelle tue mani, ha fatto innamorare di sé donne di tutte le età. Da un anno è sposato con la bellissima attrice Cristina Marino che le ha dato una bambina, Nina Speranza e, la famiglia appena formatasi è felicissima. Maha anche avuto un esordio nella casa del Grande fratello vip dove ha conosciuto e si è innamorato di un’altra concorrente, Marianella Bargilli. I due sono stati insieme per un po’ di tempo e lei ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’attore che impersona il ruolo di Andrea Fanti. Vediamo cosa ha detto. Marianella Bargilli su: “Èma anche intelligente”e Marianella Bargilli si sono conosciuti e ...

Ultime Notizie dalla rete : Luca Argentero Luca Argentero, l'ex fidanzata senza mezzi termini: "È bellissimo ma?" Luca Argentero è amatissimo e, con il suo Doc nelle tue mani , ha fatto innamorare di sé donne di tutte le età. Da un anno è sposato con la bellissima attrice Cristina Marino che le ha dato una ...

GF Vip in onda con la guerra ucraina. Signorini: 'Qualsiasi scappatoia non sarebbe mai quella giusta' Concorrenti informati della guerra in Ucraina Questa sera su Rai1, Doc - Nelle tue mani 2, la fiction con Luca Argentero, è stata sostituita dallo speciale del Tg1 che sta seguendo la guerra in ...

Luca Argentero e Cristina Marino a Milano: con Nina la famiglia più cool Donna Moderna Luca Argentero, l’ex fidanzata senza mezzi termini: “È bellissimo ma…” Luca Argentero è amatissimo e, con il suo Doc nelle tue mani, ha fatto innamorare di sé donne di tutte le età. Da un anno è sposato con la bellissima attrice Cristina Marino che le ha dato una bambina ...

Masterchef Italia 11, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata (Today.it) In definitiva Alice Arcuri è "piombata" nel cast di Doc - Nelle tue mani 2, così come Cecilia Tedeschi è apparsa nel mondo di Andrea Fanti alias Luca Argentero. Se state guardando Doc - ...

