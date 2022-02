LIVE F1, Test Barcellona 2022 in DIRETTA: Ferrari in pista con Leclerc. La Rossa cerca conferme (Di venerdì 25 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.25 La Haas tutta bianca: pic.twitter.com/XmAOA30Lr9 — Haas F1 Team (@HaasF1Team) February 25, 2022 9.23 Interessante scelta di Gasly che ha iniziato a girare con la mescola C4 (soft), una scelta in controtendenza con il resto del gruppo. Leclerc è sempre al comando per ora. 9.20 I primi parziali del day-3: Leclerc, Ferrari, 1m23.589s, C2 – 5 laps Russell, Mercedes, 1m24.592, C2 – 7 Gasly, AlphaTauri, 1m32.174, C4 – 9 Norris, McLaren, 1m48.115s, C3 – 3 Vettel, Aston Martin, 1m57.597s, C2 – 5 9.18 Primo riferimento di giornata: Charles Leclerc è al comando con Ferrari in 1.23.589, attendiamo i parziali da parte dei diretti rivali della Rossa. 9.15 Ferrari pronta per ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.25 La Haas tutta bianca: pic.twitter.com/XmAOA30Lr9 — Haas F1 Team (@HaasF1Team) February 25,9.23 Interessante scelta di Gasly che ha iniziato a girare con la mescola C4 (soft), una scelta in controtendenza con il resto del gruppo.è sempre al comando per ora. 9.20 I primi parziali del day-3:, 1m23.589s, C2 – 5 laps Russell, Mercedes, 1m24.592, C2 – 7 Gasly, AlphaTauri, 1m32.174, C4 – 9 Norris, McLaren, 1m48.115s, C3 – 3 Vettel, Aston Martin, 1m57.597s, C2 – 5 9.18 Primo riferimento di giornata: Charlesè al comando conin 1.23.589, attendiamo i parziali da parte dei diretti rivali della. 9.15pronta per ...

Advertising

FUnoAT : #F1 – Test #Barcellona: segui con noi il live timing del terzo giorno. #FUnoAT #F1Testing #livetiming - Ruda97_Official : I PRIMI GIRI CRONOMETRATI 1) Leclerc - 1:23.589 2) Russell - 1:24.878 3) Gasly - 1:38.375 4) Vettel - 1:57.597 ??L… - P300it : Se vi siete persi la spiegazione di @paolofilisetech sul Porpoising, potete riascoltarla e leggerla qui ??. Seguite… - zazoomblog : LIVE F1 Test Barcellona 2022 in DIRETTA: ultimo giorno di azione in Spagna. Alle 9.00 si parte! - #Barcellona… - Ruda97_Official : Ecco come si presenta la Haas nell'ultima giornata di #F1Testing senza sponsor Uralkali e senza richiamo alla bandi… -