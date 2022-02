L’Equipe: in Ucraina la Russia dà la caccia agli ultras, “ci uccideranno tutti” (Di venerdì 25 febbraio 2022) “Stiamo pensando di lasciare il Paese il prima possibile. Un soldato mi ha detto che in caso di occupazione le mie possibilità di sopravvivenza sono zero. Ho paura… è passato molto tempo dall’ultima volta che ho provato questa sensazione. Non posso fuggire. Non il tempo, non i mezzi. Altri ci hanno provato, e ci stanno ancora provando. Le strade sono sature e non c’è più benzina”. Quello che parla a L’Equipe è un ultrà dello Zorya. E racconta al giornale francese che gli ultras del calcio, in Ucraina, non sono solo tifosi magari violenti. Combattono sottotraccia, da anni, in prima linea nel Donbass, i separatisti filorussi. E dice che i servizi segreti russi hanno delle liste di ultras da eliminare il prima possibile. “Abbiamo resistito all’aggressore in ogni modo possibile, prima per strada e poi, per alcuni, contro ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 25 febbraio 2022) “Stiamo pensando di lasciare il Paese il prima possibile. Un soldato mi ha detto che in caso di occupazione le mie possibilità di sopravvivenza sono zero. Ho paura… è passato molto tempo dall’ultima volta che ho provato questa sensazione. Non posso fuggire. Non il tempo, non i mezzi. Altri ci hanno provato, e ci stanno ancora provando. Le strade sono sature e non c’è più benzina”. Quello che parla aè un ultrà dello Zorya. E racconta al giornale francese che glidel calcio, in, non sono solo tifosi magari violenti. Combattono sottotraccia, da anni, in prima linea nel Donbass, i separatisti filorussi. E dice che i servizi segreti russi hanno delle liste dida eliminare il prima possibile. “Abbiamo resistito all’aggressore in ogni modo possibile, prima per strada e poi, per alcuni, contro ...

