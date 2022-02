Latina, evade per andare a rubare: arrestato (Di venerdì 25 febbraio 2022) E’ evaso per… andare a rubare. Poi è tornato tranquillamente a casa. Ma non solo: più volte, nel corso delle ultime settimane, si era allontanato dalla sua abitazione, sia di giorno che di notte, nonostante fosse agli arresti domiciliari. Per questo motivo ieri sera gli agenti della Squadra Volante della Questura di Latina hanno nuovamente arrestato un noto pregiudicato del posto, stavolta portandolo in carcere grazie all’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dal Giudice del Tribunale di Latina, Dott. Francesco Valentini. arrestato per furto evade per andare di nuovo a rubare L’uomo, che si trovava agli arresti domiciliari in quanto recentemente ritenuto colpevole per il reato di furto aggravato, recentemente era ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 25 febbraio 2022) E’ evaso per…. Poi è tornato tranquillamente a casa. Ma non solo: più volte, nel corso delle ultime settimane, si era allontanato dalla sua abitazione, sia di giorno che di notte, nonostante fosse agli arresti domiciliari. Per questo motivo ieri sera gli agenti della Squadra Volante della Questura dihanno nuovamenteun noto pregiudicato del posto, stavolta portandolo in carcere grazie all’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dal Giudice del Tribunale di, Dott. Francesco Valentini.per furtoperdi nuovo aL’uomo, che si trovava agli arresti domiciliari in quanto recentemente ritenuto colpevole per il reato di furto aggravato, recentemente era ...

Advertising

CorriereCitta : Latina, evade per andare a rubare: arrestato - Latina_Oggi : Evade più volte dai domiciliari durante la notte, finisce in carcere L'uomo arrestato recentemente per il reato di… -