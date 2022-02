La NASA mette sul piatto 650 mila dollari – Ecco cosa dovrai fare (Di venerdì 25 febbraio 2022) Più di mezzo milione di dollari. Ecco la cifra che la NASA destinerà a chiunque sarà in grado di progettare un nuovo sistema di allunaggio sicuro. Il Nighttime Precision Landing Challenge assegnerà fino a 650 mila dollari per un progetto all’altezza delle pretese. Nighttime Precision Landing Challenge – curiosauro.it650 mila dollari per il nuovo sistema di allunaggio Il Nighttime Precision Landing Challenge è un’iniziativa promossa dalla NASA, una vera e propria sfida per ingegneri aerospaziali e compagnie tecnologiche specializzate. Il premio del contest è da capogiro. In palio ci sono infatti 650 mila dollari per chiunque fornirà all’agenzia spaziale una tecnologia di scansione per arrivare sulla Luna nel modo più ... Leggi su curiosauro (Di venerdì 25 febbraio 2022) Più di mezzo milione dila cifra che ladestinerà a chiunque sarà in grado di progettare un nuovo sistema di allunaggio sicuro. Il Nighttime Precision Landing Challenge assegnerà fino a 650per un progetto all’altezza delle pretese. Nighttime Precision Landing Challenge – curiosauro.it650per il nuovo sistema di allunaggio Il Nighttime Precision Landing Challenge è un’iniziativa promossa dalla, una vera e propria sfida per ingegneri aerospaziali e compagnie tecnologiche specializzate. Il premio del contest è da capogiro. In palio ci sono infatti 650per chiunque fornirà all’agenzia spaziale una tecnologia di scansione per arrivare sulla Luna nel modo più ...

