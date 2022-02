La commozione per Zelensky e l'imprudenza sull'energia: scossa di Draghi al Parlamento (Di venerdì 25 febbraio 2022) C’era lo stesso silenzio di un camposanto. Alle 10.41 Mario Draghi si è presentato alla Camera. Nessun deputato voleva parlare. I commessi tacevano. I giornalisti non scherzavano. Uno solamente ha avuto il coraggio di dirlo: “È vero. stiamo lasciando da sola l’Ucraina”. Gli aggettivi che Draghi ha usato: “Capillare, diffuso, mirato”. Lo dichiarava: “L’esercito russo sta avanzando. 137 soldati uccisi”. Era straziante ascoltarlo. Poi le vittime civili. “Le immagini ci riportano alle immagini più buie della storia europea”. Erano le 10,49. I russi avrebbero chiesto agli ucraini di trattare e Draghi non ce la faceva a smettere di tossire. Due volte. Ha chiesto l’applauso per l’ambasciatore italiano a Kiev “per la dedizione, Il coraggio”. E ha ringraziato Luigi Di Maio, il ministro che i russi hanno maltrattato da prepotenti. Esprimeva ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 25 febbraio 2022) C’era lo stesso silenzio di un camposanto. Alle 10.41 Mariosi è presentato alla Camera. Nessun deputato voleva parlare. I commessi tacevano. I giornalisti non scherzavano. Uno solamente ha avuto il coraggio di dirlo: “È vero. stiamo lasciando da sola l’Ucraina”. Gli aggettivi cheha usato: “Capillare, diffuso, mirato”. Lo dichiarava: “L’esercito russo sta avanzando. 137 soldati uccisi”. Era straziante ascoltarlo. Poi le vittime civili. “Le immagini ci riportano alle immagini più buie della storia europea”. Erano le 10,49. I russi avrebbero chiesto agli ucraini di trattare enon ce la faceva a smettere di tossire. Due volte. Ha chiesto l’applauso per l’ambasciatore italiano a Kiev “per la dedizione, Il coraggio”. E ha ringraziato Luigi Di Maio, il ministro che i russi hanno maltrattato da prepotenti. Esprimeva ...

