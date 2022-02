ISS | IRCCS San Raffaele e CNR | le nuove armi contro le malattie neurodegenerative

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Uno studio congiunto tra Istituto Superiore di Sanità,SanRoma eCNR- Istituto di Farmacologia Traslazionale ha permesso di mettere a punto un nuovo sistema per diagnosticarela Malattia di Alzheimer e il Morbo di Parkinson. La nuova metodica si basa sulla conversione chimica diretta di fibroblasti della pelledei pazienti in neuroni umani,senza ricorrere ad approcci transgenici, per la ricerca di marcatori di patologia. Il lavoro è stato coordinato da Daniela Merlo, Primo Ricercatore dell'Istituto Superiore di Sanità e da Enrico Garaci e Massimo Fini, rispettivamente Presidente del Comitato Scientifico dell'Sane Direttore Scientifico dell'San, in collaborazione con il gruppo di ricerca della Dott.ssa Cristiana Mollinari, Ricercatore ...