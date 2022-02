IMPACT: L’ex Heath Slater affronterà Moose per il titolo mondiale (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sacrifice, prossimo ppv in casa IMPACT, è alle porte. Nell’ultimo episodio dello show andato in onda ieri, il campione mondiale in carica Moose – che si fregia della cintura massima da Bound For Glory, quando ha sconfitto Josh Alexander – ha iniziato a vantarsi del suo ultimo successo a No Surrender e di come abbia sconquassato la vita di qualsiasi avversario gli si sia parato dinanzi. Mentre stava per parlare di Eddie Edwards, all’improvviso appare sullo stage Heath – L’ex Heath Slater in WWE -, che lo raggiunge sul ring. Moose inizia subito a prenderlo in giro, chiedendogli che fine avesse fatto. Heath chiede al campione se abbia mai sentito parlare di protocolli di sicurezza Covid, e che ora ha un solo obiettivo in mente: ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sacrifice, prossimo ppv in casa, è alle porte. Nell’ultimo episodio dello show andato in onda ieri, il campionein carica– che si fregia della cintura massima da Bound For Glory, quando ha sconfitto Josh Alexander – ha iniziato a vantarsi del suo ultimo successo a No Surrender e di come abbia sconquassato la vita di qualsiasi avversario gli si sia parato dinanzi. Mentre stava per parlare di Eddie Edwards, all’improvviso appare sullo stagein WWE -, che lo raggiunge sul ring.inizia subito a prenderlo in giro, chiedendogli che fine avesse fatto.chiede al campione se abbia mai sentito parlare di protocolli di sicurezza Covid, e che ora ha un solo obiettivo in mente: ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE IMPACT: L'ex Heath Slater affronterà Moose per il titolo mondiale - - dedaIux : Putin non è Hitler, ma secondo @StCollinson l'aver vissuto il crollo dell'URSS da ex agente KGB, come Hitler visse… - TSOWrestling : Anche l'ex Big Cass è stato sconfitto a #NoSurrender #TSOW // #TSOS - impact_ass_cult : Dopo aver incontrato virtualmente l'ex Ministro della Difesa Trenta, vi aspettiamo per un nuovo appuntamento mercol… -

Ultime Notizie dalla rete : IMPACT L’ex Impact Planet #445 - Eddie Edwards No More! Tuttowrestling