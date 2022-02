Il Violino del Mare | fatto con il legno dei barconi dei migranti | “Un simbolo del loro dramma”

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 25 febbraio 2022) “Queste barche dovevano essere distrutte, noi le abbiamo chieste per trasformarle in simboli deldell’immigrazione“. Con queste parole Arnoldo Mosca Mondadori ha annunciato l’avvio del progetto Metamorfosi, grazie al quale ildelle barche usate daiper arrivare in Italia sarà trasformato in violini e altri strumenti musicali. Il progetto, promosso dalla Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti, in collaborazione con il ministero dell’Interno, l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, è stato presentato mercoledì 23 febbraio nella Casa di Reclusione Milano-Opera. Ildelmostrato a Papa Francesco Il primocon ildelle barche deiè già stato realizzato. Si chiama ...