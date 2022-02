Il difensore si libera, ma la Juve ha una rivale temibile (Di venerdì 25 febbraio 2022) Secondo il Mirror, ci sarebbe anche il Manchester United sulle tracce di Antonio Rudiger, 28enne difensore tedesco in scadenza di contratto... Leggi su calciomercato (Di venerdì 25 febbraio 2022) Secondo il Mirror, ci sarebbe anche il Manchester United sulle tracce di Antonio Rudiger, 28ennetedesco in scadenza di contratto...

Advertising

Profilo3Marco : RT @ACPerugiaCalcio: 34' pt GOOLLLL!!! GOOOLLLL!!!! #Prestia 'buca' intervento in area, grande controllo in area di Marco #Olivieri che si… - JuveReTweet : RT @ACPerugiaCalcio: 34' pt GOOLLLL!!! GOOOLLLL!!!! #Prestia 'buca' intervento in area, grande controllo in area di Marco #Olivieri che si… - ACPerugiaCalcio : 34' pt GOOLLLL!!! GOOOLLLL!!!! #Prestia 'buca' intervento in area, grande controllo in area di Marco #Olivieri che… - _zonafootball : Il #calciomercato non finisce: Il #BayerMonaco accelera per #Bremer. Contatto con i procuratori, sarebbe il sostitu… - callmegoodlife : In realtà la libera il difensore. Non arriva manco sui piedi di Cabral. -