Guerra Ucraina - Russia, Draghi in diretta dalla Camera. 'Mosca ritiri le armi' (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 febbraio 2022 - "L'Italia ha reagito subito, e ha convocato già nella mattinata di ieri al Ministero degli Affari Esteri l'Ambasciatore della Federazione Russa. Abbiamo richiamato Mosca a ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 febbraio 2022 - "L'Italia ha reagito subito, e ha convocato già nella mattinata di ieri al Ministero degli Affari Esteri l'Ambasciatore della Federazione Russa. Abbiamo richiamatoa ...

Advertising

TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - matteorenzi : Inaccettabile l’attacco russo in Ucraina. Un pensiero alle vittime di questa assurda guerra e alle famiglie che sta… - FBiasin : A San Pietroburgo, manifestazione contro la guerra in #Ucraina. Gente coraggiosa. - italiener67 : RT @VauroSenesi: Scontro tra Vauro e il diplomatico ucraino: 'Perché alcuni battaglioni ucraini hanno emblemi nazisti?' @PiazzapulitaLA7 #… - agitpops : RT @fedemello: Mi levo il cappello davanti ai metalmeccanici genovesi che, nella migliore tradizione internazionalista, domani scioperano d… -