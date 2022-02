Guerra in Ucraina, paura a Chernobyl: “Balzo anomalo delle radiazioni” (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia è cominciata ufficialmente da meno di 24 ore e già c’è un’allerta molto importante legata alla famosa, quanto famigerata, centrale nucleare di Chernobyl. Leggi anche -> Bombe sull’Ucraina, il diplomatico di Kiev ai russi: “Criminali, finirete dritti all’inferno” Secondo alcune fonti l’esercito russo avrebbe preso il controllo del sito durante l’invasione, ma quello che più preoccupa più di tutto è l’aumento dei livelli delle radiazioni. Gli osservatori hanno notato un incremento ‘anomalo’ delle radiazioni registrate a Kiev nelle ore successive all’occupazione russa. A mostrare questo è stato il sito di notizie ‘Nexta’, che ha pubblicato su Twitter un grafico dei dati dove si vede un ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’invasione dell’da parte della Russia è cominciata ufficialmente da meno di 24 ore e già c’è un’allerta molto importante legata alla famosa, quanto famigerata, centrale nucleare di. Leggi anche -> Bombe sull’, il diplomatico di Kiev ai russi: “Criminali, finirete dritti all’inferno” Secondo alcune fonti l’esercito russo avrebbe preso il controllo del sito durante l’invasione, ma quello che più preoccupa più di tutto è l’aumento dei livelli. Gli osservatori hanno notato un incremento ‘registrate a Kiev nelle ore successive all’occupazione russa. A mostrare questo è stato il sito di notizie ‘Nexta’, che ha pubblicato su Twitter un grafico dei dati dove si vede un ...

