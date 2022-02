Guerra in Ucraina, la Formula Uno cancella il Gran Premio di Sochi (Di venerdì 25 febbraio 2022) Già ieri diversi piloti di Formula Uno tra cui Sebastian Vettel e Max Verstappen (attuale campione mondiale) aveva espresso il disappunto sulla Guerra in Ucraina e la possibilità di correre in Russia, al Gran Premio di Sochi. Il circo della Formula Uno ha accolto i dissapori dei suoi piloti, che in questi giorni a Barcellona, stanno provando le nuove monoposto per la stagione entrante. Poco fa la Federazione Internazionale dell’Automobilismo ha diramato una nota: “Il mondo della Formula 1 visita i paesi in tutto il mondo con l’obiettivo di unire le persone – si legge -. Stiamo assistendo con tristezza a quanto sta accadendo in Ucraina e speriamo che la situazione attuale si risolva in modo pacifico. Nella serata di giovedì, la ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 25 febbraio 2022) Già ieri diversi piloti diUno tra cui Sebastian Vettel e Max Verstappen (attuale campione mondiale) aveva espresso il disappunto sullaine la possibilità di correre in Russia, aldi. Il circo dellaUno ha accolto i dissapori dei suoi piloti, che in questi giorni a Barcellona, stanno provando le nuove monoposto per la stagione entrante. Poco fa la Federazione Internazionale dell’Automobilismo ha diramato una nota: “Il mondo della1 visita i paesi in tutto il mondo con l’obiettivo di unire le persone – si legge -. Stiamo assistendo con tristezza a quanto sta accadendo ine speriamo che la situazione attuale si risolva in modo pacifico. Nella serata di giovedì, la ...

