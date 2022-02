GF Vip, Katia Ricciarelli contro Jessica e Lulù: diffida da parte delle sorelle Selassié «Provvedimenti legali» (Di venerdì 25 febbraio 2022) Katia Ricciarelli ieri sera è stata eliminata dal GF Vip 6. Poco prima di uscire dall’iconica porta rossa, però, la cantante lirica ha litigato per un’ultima volta con Jessica e Lulù Selassié. Cosa è successo? Leggi anche: GF Vip, Nathaly Caldonazzo frase da squalifica: cosa ha detto? Basciano rivela tutto dopo la puntata: «Lunedì mi... Leggi su donnapop (Di venerdì 25 febbraio 2022)ieri sera è stata eliminata dal GF Vip 6. Poco prima di uscire dall’iconica porta rossa, però, la cantante lirica ha litigato per un’ultima volta con. Cosa è successo? Leggi anche: GF Vip, Nathaly Caldonazzo frase da squalifica: cosa ha detto? Basciano rivela tutto dopo la puntata: «Lunedì mi...

