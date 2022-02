Gf Vip 6 | ecco gli ascolti della quarantaquattresima puntata

(Di venerdì 25 febbraio 2022) E’ andata ieri in onda ladel Grande Fratello Vip 6 che ha tenuto incollati allo schermo 3.095.000 spettatori pari al 20.1% di share, vincendo quindi la serata – in termini di share – contro Rai Uno che ha trasmesso uno speciale su tutto quello che sta accadendo in questi giorni in Ucraina, dopo l’invasione delle truppe russe. Speciale Tg Uno ha infatti totalizzato il 13.7% di share con 3.012.000 spettatori. Nonostante quindi non ci fosse la concorrenzaserie tv di successo Doc – Nelle tue mani, il reality di Alfonso Signorini continua a mantenere stabilità negli, anche se è abbastanza evidente che rispetto alladel lunedì, il Gf il giovedì è seguito da meno telespettatori.invece tutti gli altri dati auditel riportati da ...

Advertising

VanityFairIt : Dopo l'exploit al Grande Fratello Vip e l'esperienza a Tale e Quale, Pierpaolo Pretelli continua il suo impegno a D… - zazoomblog : “Ecco le frasi choc”. Nathaly Caldonazzo svelato il fattaccio: roba gravissima al GF Vip - #“Ecco #frasi #choc”.… - Quellochetutti1 : Il Grande Fratello Vip fa il pieno di ascolti per questo giovedì: ecco perché la puntata è andata in onda nonostant… - blogtivvu : Ecco cosa ha detto Nathaly Caldonazzo al GF Vip: Sophie vuota il sacco sulla frase gravissima – VIDEO - zazoomblog : Grande Fratello Vip 6 chi è uscito ieri sera? Ecco eliminato e chi al televoto - #Grande #Fratello #uscito #sera? -

Ultime Notizie dalla rete : Vip ecco

Una serata particolare quella di ieri 24 febbraio 2022:i dati di ascolto di ieri, con il GF6 in onda mentre su Rai 1 è saltata la fiction Doc - Nelle tue ...... Soleil lascia? Alessandro Basciano: 'Ho tutelato Nathaly Caldonazzo,perchè' Mentre Nathaly Caldonazzo, pensando alla puntata del Grande Fratellodi lunedì 28 febbraio, non nasconde d i ...Un protagonista di Uomini & Donne ha ammesso di aver un interesse per Jessica Salassié del Gf Vip 6. Ecco di chi si tratta. Una delle protagoniste di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip è la ...I VIP in gara si esibiranno in un’unica serata di stand up comedy. Ad annunciare questa inedita esperienza televisiva è stata Giulia nelle sue stories Instagram, entusiasta di debuttare su un ...