F1, Nikita Mazepin rischia l'appiedamento: c'è Pietro Fittipaldi e non Antonio Giovinazzi

Una reazione a catena. E' un momento difficile per l'Europa e tutto il mondo, parlando della crisi dell'Est tra Russia e Ucraina. Il conflitto armato che ha monopolizzato la scena nelle ultime ore sta avendo delle conseguenze sul viver quotidiano di tutti e anche la F1 non fa eccezione. Il riferimento è alla Haas. La scuderia americana, infatti, ha disputato l'ultima giornata di test a Barcellona (Spagna) con una monoposto priva dei riferimenti russi sulla propria livrea e soprattutto senza lo sponsor Uralkali proprio per quanto sta accadendo. Ecco che la vicenda potrebbe avere anche delle ricadute sul posto occupato da Nikita Mazepin. Il pilota russo, che porta con sé denari legati proprio al suo Paese, potrebbe pagare dazio e rimanere appiedato venendo a mancare quei supporti economici di cui finora era dotato.

