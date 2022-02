F1, George Russell: “Non siamo completamente soddisfatti dell’equilibrio della macchina” (Di venerdì 25 febbraio 2022) George Russell commenta la propria prestazione al termine della prima sessione di test dell’anno. Il britannico si appresta per spostarsi nel deserto di Manama per altri tre giorni di prove che precederanno l’inizio del Mondiale, previsto a metà marzo. Il nuovo alfiere della Mercedes ha rilasciato alla stampa ai microfoni della propria formazione: “I tre giorni a Barcellona sono stati molto intriganti. Non penso che i tempi sul giro siano molto rappresentativi, oggi eravamo in testa alla classifica con la mescola C5 che è molto competitiva”. L’ex pilota della Williams ha continuato dicendo: “La Ferrari e la McLaren sembrano forti e penso che abbiamo molti miglioramenti da apportare. Non siamo completamente soddisfatti ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 febbraio 2022)commenta la propria prestazione al termineprima sessione di test dell’anno. Il britannico si appresta per spostarsi nel deserto di Manama per altri tre giorni di prove che precederanno l’inizio del Mondiale, previsto a metà marzo. Il nuovo alfiereMercedes ha rilasciato alla stampa ai microfonipropria formazione: “I tre giorni a Barcellona sono stati molto intriganti. Non penso che i tempi sul giro siano molto rappresentativi, oggi eravamo in testa alla classifica con la mescola C5 che è molto competitiva”. L’ex pilotaWilliams ha continuato dicendo: “La Ferrari e la McLaren sembrano forti e penso che abbiamo molti miglioramenti da apportare. Non...

