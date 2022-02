Eriksen | arriva la data ufficiale dell’esordio!

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Finalmente èta la notizia che ogni appassionato di calcio stava aspettando: Christiantornerà in campo in una partitadi Premier League! Sabato l’esordio, anche se rimane da capire se partirà titolare o dalla panchina.Esordio Premier LeagueAd annunciarlo è stato lo stesso manager del Brentford, Thomas Frank, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Newcastle, queste le sue parole: “Christian sarà convocato e domani scenderà in campo. Sarà un grande giorno per tutti noi ma soprattutto per lui e per la sua famiglia“.

Dalla Premier League arriva una notizia meravigliosa. Thomas Frank, allenatore del Brentford, ha confermato in conferenza stampa che Christian Eriksen è pronto al debutto questo sabato, nel match cont ...
RITORNO IN CAMPO – Eriksen, c'è grande attesa per il ritorno in campo del centrocampista ex Inter. Così come vi avevamo già anticipato (vedi articolo), il centrocampista ex Inter è pronto a tornare a ...