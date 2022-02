Durnwalder rinviato a giudizio per uso dei fondi riservati

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Durnwalder rinviato

Agenzia ANSA

L'ex presidente della Provincia di Bolzano Luisè statoa giudizio per peculato in merito all'utilizzo dei fondi riservati. Si tratta di un'appendice della più corposa inchiesta per la qualeè già stato condannato in ...In particolare, 'l'onorevole Giovanardi - si legge nella relazione- è accusato di aver ... Leggi Anche Carlo Giovanardia giudizio a Modena: è accusato di pressioni in favore di ...L'ex presidente della Provincia di Bolzano Luis Durnwalder è stato rinviato a giudizio per peculato in merito all'utilizzo dei fondi riservati. (ANSA) ...L'udienza è stata rinviata in settembre, quando il tribunale di sorveglianza deciderà se concedere a Durnwalder questa misura alternativa alla detenzione. "La richiesta di affidamento in prova ai ...