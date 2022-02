Dario Vassallo premiato dalla Lilt per il suo impegno contro il cancro

(Di venerdì 25 febbraio 2022) A, presidente della Fondazione AngeloSindaco Pescatore, il premio di benemerenza “per l’profuso alla diffusione della prevenzione oncologica ed al consolidamento della”, in occasione delle celebrazioni per il centenario della Lega Italiana per la Lottai Tumori. Il conferimento è avvenuto questa mattina, presso la Pontificia Università della Santa Croce di Roma, Aula Giovanni Paolo II, con gli interventi di Francesco Schittulli, presidente Nazionale, della principessa Dina Mired di Giordania, e del ministro della Salute, Roberto Speranza. “Sostenere la ricerca scientifica significa sostenere la speranza – esordisce, fratello del Sindaco Pescatore e medico dermatologo ...

Premio di benemerenza "per l'impegno profuso alla diffusione della prevenzione oncologica ed al consolidamento della Lilt.
Premio a Dario Vassallo "per l'impegno profuso alla diffusione della prevenzione oncologica ed al consolidamento della LILT" ...