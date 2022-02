Covid: 40.948 positivi, 193 vittime, tasso al 9,3% (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sono 40.948 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 46.169. Le vittime sono invece 193 (ieri erano state 249). Sono 440.115 i tamponi ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sono 40.948 i nuovi contagi danelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 46.169. Lesono invece 193 (ieri erano state 249). Sono 440.115 i tamponi ...

