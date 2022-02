Come sta la regina Elisabetta tra impegni cancellati e Covid (Di venerdì 25 febbraio 2022) Si apprende oggi di nuovi impegni cancellati a cui avrebbe dovuto prendere parte la regina Elisabetta II, ancora positiva al Covid-19. La regina non sta tenendo fede agli impegni già programmati, per cause di orza maggiore: le sue condizioni di salute sono oggetto di dibattito in rete. Come sta la regina Elisabetta? Solo qualche giorno fa si è diffusa la voce della sua morte. Sui social, a partire da Twitter, in molti hanno sostenuto la notizia della morte della regina Elisabetta, poi smentita ufficialmente. Le condizioni di salute della regina non destano particolari preoccupazioni e ciò che è certo è che non si trovi in pericolo di vita. La ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 25 febbraio 2022) Si apprende oggi di nuovia cui avrebbe dovuto prendere parte laII, ancora positiva al-19. Lanon sta tenendo fede agligià programmati, per cause di orza maggiore: le sue condizioni di salute sono oggetto di dibattito in rete.sta la? Solo qualche giorno fa si è diffusa la voce della sua morte. Sui social, a partire da Twitter, in molti hanno sostenuto la notizia della morte della, poi smentita ufficialmente. Le condizioni di salute dellanon destano particolari preoccupazioni e ciò che è certo è che non si trovi in pericolo di vita. La ...

