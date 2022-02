Amici 24 Febbraio | una sfida inaspettata e definitiva

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Ieri 242022 è andata in onda una nuova puntata diche ha sorpreso i telespettatori. Infatti tutti i professori hanno deciso di chiamare alcuni allievi in studio per una comunicazione importante. Alessandra Celentano ha iniziato ad elencare alcuni comportamenti alquanto svogliati dei ragazzi dopo aver seguito le lezioni ordinarie. Per questo ci sarà unaimmediata e ci saranno due eliminati, uno nel canto e uno nel ballo.22 Marzo: quanti allievi sono già al serale?24: chi sono gli allievi in? Non c’è tregua per gli allievi di: visto lo scarso impegno che metterebbero nei loro momenti liberi, sette protagonisti della ventunesima edizione si sono ritrovati coinvolti in una doppia ...