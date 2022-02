Affaccia su Manhattan ed ha un camino in ogni stanza | in vendita l’attico in cui hanno vissuto Cher e Britney Spears

(Di venerdì 25 febbraio 2022) E’ definito “delle star” perché viabitato icone mondiali come: i suoi comfort sono inimmaginabili! E’ stato messo di nuovo inl’appartamento extra lusso del Silk Building di New York. Un attico che ha fatto da sfondo alla nascita di brani musicali rimasti nella storia mondiale, visto che L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

E' definito "l'attico delle star" perché vi hanno abitato icone mondiali come Britney Spears e Cher: i suoi comfort sono inimmaginabili!